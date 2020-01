L.L. Junior idén nem rendezett nagy születésnapi bulit, csendesen ünnepelt szerelmével, hiszen Dávidka elvesztése után még nem múlt el a gyász a szívében.

"Az év utolsó fellépésére elkísért Kinga, utána pedig mentünk is a meglepetéswellnessre. A hegyekbe utaztunk egy hotelbe, amit a feleségem nézett ki, és mesébe illő volt. Csak a pihenés és a lazulás volt a fő cél. Úgy beszéltük meg, hogy ez most a „mi időnk", ami csak kettőnkről szól" – kezdte a Blikknek Junior.

"Ez most visszafogott ünnep volt, de egyáltalán nem bántam. Megfogadtam, hogy egy kicsit kivonulunk a telefonos és internetes világból is, ezért napközben rá sem néztünk a mobilokra. Egy idő után már képzelődtünk, és hiába nem csörgött vagy jelzett, mégis úgy éreztük, hallottuk, mintha valaki keresne minket. Akkor jöttünk rá, hogy mekkora függőség is ez, és mi pont ettől akartunk megszabadulni pár napra."

- folytatta az énekes, akit az utazás miatt kisfia, Lacika csak később tudott felköszönteni.

"Mivel Lacika nem jött velünk, így ő utólag kívánt boldog születésnapot. Édes volt nagyon, bár egy kicsit elégedetlen, mert nem volt torta, pedig azt nagyon várta. Ám idén nem kellett se torta, se ajándék, az együtt töltött időt, a szeretetet és az életet ünnepeltük"

A zenész nemcsak a születésnapját, hanem a házassági évfordulóját is most ünnepelte. Kinga és Junior tavaly januárban házasodtak össze Dominikán. Bár a szerelmesek úgy tervezték, hogy idén nyáron itthon, a család előtt is egybekelnek, az élet felülírta terveiket.

"Ennek most még nincs itt az ideje. Szeretjük egymást, boldogok vagyunk, de egy ilyen nagy ünneplés meg korai lenne. Bár úgy terveztük, hogy 2020-ra már a család is láthassa, ahogy örök hűséget fogadunk egymásnak, ezzel még várunk. Majd ha letelik a gyász időszaka, de azt sem lehet, és nem is kell siettetni. Majd mindent a maga idejében" – zárta Junior.