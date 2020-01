Meghan Markle és Harry herceg önállósodás iránti vágya hatalmas vihart kavart a királyi családban és a médiában, pedig nem ez az első és nem is ez a legnagyobb botrány, ami megrengette a palota falait. Ha visszaemlékezünk, az elmúlt években nagyon sok olyan ügye volt a brit királyi família tagjainak, amik miatt a bulvárlapok címlapjára kerültek.

Diana hercegnő, Kamilla és Károly háromszöge

Károly és Diana házassága sok szempontból volt rémes anélkül is, hogy egy harmadik bekerült volna a képbe, mégis ezt történt. Károly felmelegítette kapcsolatát korábbi szerelmével, Kamillával, aki teljesen soha nem került ki a képből. Ez pedig végleg megpecsételte a hercegi pár kapcsolatát. Természetesen Diana hamar tudomást szerzett a viszonyról, ahogy az egész világ is. Házasságuk vége után az is kiderült, hogy Károly kétségbeesetten menekült ebből a kapcsolatból, amelyben Diana sem tudott boldog lenni. Számára sajnos a válás utáni új élet sem adatott meg.



Kamilla és II. Erzsébet

Sosem volt titok, hogy II. Erzsébet nem szívlelte annyira Kamillát, és talán még ma sincs köztük harmonikus kapcsolat, de annak idején, amikor Kamilla feldúlta Károly házasságát, kifejezetten nem kedvelte a királynő a mostani hercegnét. Egyes források szerint néhány martini elfogyasztása után gonosz nőnek titulálta, Károly előtt pedig leszögezte, sosem fogja megbocsátani a házasságtörést, Kamillának pedig azt, hogy nem hagyta Károly Dianával való kapcsolatát kiteljesedni.



Katalin hercegné és Meghan

A két hercegné viszonya már a kezdetektől nem volt kiegyensúlyozott. A pletykák csak fokozódtak, mikor Harry és Meghan úgy döntöttek, Londonból Windsorba költöznek. Katalin akkoriban úgy érezte, Meghan arra használta őt, hogy segítsen neki megjárni a királyi ranglétrát. Akkora feszültséget okozott az egész családban a kettejük viszálya, amit már II. Erzsébet sem volt hajlandó eltűrni tovább. Kétségbeesetten szerette volna, hogy a két hercegné jóban legyen, ez a kívánsága legalább karácsonykor teljesült, hiszen mindannyian egy tető alatt voltak, és a hírek szerint békességben teltek az ünnepek.



Meghan Markle családja

Meghan hercegnével már a kezdetektől fogva nem bánt kesztyűs kézzel a brit bulvársajtó, de saját családja sem könnyített a helyzetén sőt. Apja folyamatosan szította a botrányokat, amikkel újabb és újabb témákat és támadási felületet szolgáltatott a sajtónak. Thomas Markle lesifotóssal szövetkezett, és folyamatosan szivárogtatott információt a sajtónak a hercegnéről, ekézte a királyi családot, és egy alkalommal még rá is csapta a telefont Harry hercegre. Nem csoda, hogy Meghan nem tartja olyan szorosan a kapcsolatot apjával, ahogy nővérével sem, hiszen Samantha Markle sem tett lakatot a szájára.



András herceg szexbotránya

A minden eddiginél nagyobb és gusztustalanabb botrány azonban kétség kívül András hercegé. A királyi sarj nagyon jó kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel, aki pedofília miatt került börtönbe, az orgiákon pedig András herceg is részt vett, ezt állítja legalábbis Virginia Roberts Giuffre, aki az Epstein-ügy egyik koronatanúja volt. A nő nyilatkozatai szerint háromszor kényszerült szexuális kapcsolatra a herceggel, és mivel akkor még csak 17 éves volt, a floridai törvények szerint kiskorúnak számított. András herceg tagadja a nő állításait, és visszalépett a kötelezettségeitől.