A péntek reggeli műsorban derült ki, hogy jövő héten Sebestyén Balázs nélkül dübörög a Balázsék. A műsorvezető egy teljes hétig szabadságon lesz, ugyanis Nepálba utazik. Bár Balázs még sosem járt Katmanduban, úgy érzi, haza látogat, és az utazással élete egyik legnagyobb álma válik valóra.

A köztudottan spirituális beállítottságú rádiós már nagyon készül az útra, és felkészült arra az eshetőségre is, hogy soha többet nem tér haza.

Bár Balázs a szó szoros értelmében nem végrendelkezett, hivatalos úton is elintézte, hogy ha vele történne valami, felesége is el tudjon járni az ő nevében. Viki már alá is írta a felhatalmazáshoz szükséges papírokat. Balázs azt is kifejtette, hogy bár felesége paranoiásnak tartja az intézkedések miatt, ő úgy érzi, muszáj felkészülni a legrosszabbra.

"Tegnap bent voltunk, és aláírtuk a papírokat, nem volt egy vidám élethelyzet..."

A beszélgetésből az is kiderült, hogy Sebestyén Balázs egy búcsúlevél megírásán is gondolkodik.