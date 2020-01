Napok óta hezitáltam, hogy kitegyem ezt a képet... mert karikás, feldagadt szemű, kicsit már öregecske... eljött az ideje, de nem azért, hogy @norbi_schobert -et bántsam, (Rékát @rekarubint és a gyerekeket pláne nem) meggyőződésem, hogy talán csak baromi rosszul fogalmaz, nem a szavak embere...Közel 30 kg-ot híztam a terhességeim alatt, gyötrelem volt cipelni azt a súlyt és nyilván a túlsúlyt, de így sikerült... azóta sem vagyok olyan, mint lánykoromban, néhány kiló már sosem fog lemenni, a bőröm kirepedt, a combomon lila hajszálerek virítanak (mondjuk szép árnyalat), a 9 hónap nehézségeit el sem kezdem felsorolni...De ez lettem én, próbálom a legjobb formámat hozni, 43 évesen nem mindig könnyű...Hidd el Norbi, hogy küzdünk, én is, minden nő, nap mint nap...,hogy megfeleljen a rengeteg területen, amit elvárnak tőlünk és mi is magunktól... és a sorban nem a külsőnk van az első helyen... de küzdünk a gyerekeinkért, értetek és magunkért erőnkön felül, mosolyogva... legyen ez elég! - írta Epres Panni.