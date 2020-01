Erősen indították a 2020-as évet a kiberbűnözők: a NAV, az E.ON és a PayPal nevében is próbálnak adatokat ellopni az ügyfelektől. A PayPal nevében folyó adathalászat a legveszélyesebb: a csalók itt nem csak bankkártya-adatokat, hanem saját fotót is kérnek személyi okmánnyal együtt. Az egyre gyorsabb ütemben fejlődő deepfake technológia miatt egy ilyen fotó megosztásával komoly problémákat okozhatunk magunknak, mert az adathalászok ezzel akár hitelt is igényelhetnek a nevünkben – hívja fel a figyelmet Solymos Ákos, a QUADRON Kibervédelmi Kft. szakértője.