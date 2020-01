Schobert Norbi szavai nem csak rá voltak hatással, hanem a családjára is. Rubint Réka kifejtette, hogy az étvágya is elment a sok rosszindulatú kommenttől, de lányukat, Larát is sokan kérdezték a dologról. Réka most ismét elmondta véleményét egy hosszú posztban a gyalázkodó kommentekről, mert azok is jócskán átlépték a határokat.

"Rengeteget gondolkoztam azon, hogy írjak-e ... ?!

Az elmúlt napok megadták a választ! Igen! Leírom Nektek azt, amit gondolok!

Nem a férjem nyilatkozatáról, mert aki ismeri Norbit, pontosan tudja, hogy milyen!Őszinte és néha nyers! Sokszor nem jól kommunikál, de egy biztos! Soha, senkit nem szeretne és szeretett volna megbántani. Szív-lélek ember, akit 19 éve tisztelek, szeretek! Szerelemmel!

Nem bizonygatom, így érzem tiszta szívemből! Nem vagyok rászorulva sem rá, sem a pénzére ... még mielőtt ismét jönne a "hát persze, nélküle egy senki lennél" duma. És nem vagyok rákényszerítve semmire!

Aki ISMER! pontosan tudja, hogy világ életemben a saját lábamon álltam, rengeteget dolgoztam és dolgozom a mai napig!

23 éve ugyan ezzel a súllyal, ugyanezzel az alkattal, s uram bocsá a munkának köszönhetően - mert ugyebár edző vagyok és hát az edzés izommal jár! - izmosabban tolom az ipart! Nem "Norbi kényszerít", ahogy a sok ostoba, eszetlen kántálja. Ha nem tűnt fel, akkor jelezném! Nekem ez a munkám! A fodrásznőt sem a férje kényszeríti a hajvágásra és a pék sem az asszony utasítására süti a kenyeret minden hajnalban. Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem védeni és megvédeni jöttem a Szerelmemet! Nagyfiú! Képes rá egyedül is!

A poszt megírására az a gyalázkodó, gyűlölettel teli, személyeskedő, valótlanságokat állító mocsok olvasása sarkallt, ami a FB és Instagram oldalamat a napokban elöntötte.

Nem magam miatt írok, hanem a családom és legfőképpen a gyermekeink miatt, akiket ocsmány, emberhez nem méltó módon, ok nélkül bántanak! Hangsúlyozom! Gyerekeket! A gyerekeinket!

Éppen ezért kérném azokat, akik újfent csak trágár, emberhez méltatlan, alpári stílusban fejtenék ki ebben a posztban is a véleményüket, tartsák magukban!

Norbinak volt/van egy véleménye. Belenyúlt a nyílt sebbe. Nem mosakodott be előtte, nem húzott gumikesztyűt. Az ország felordított - tisztelet a kivételnek, akik rendelkeznek azzal a bizonyos született intelligenciával és képesek arra is, hogy értelmezzék és értsék a lényeget!

Az is, akit nem érintett. Vagy mégis?!

Mert ha nekem nem ingem, nem veszem magamra! Tudjátok rengeteg ilyen "nyílt seb" tátong az emberek életében, csak senki nem mer beszélni róla. Vagy ha mer, akkor így jár! Tudom-tudom! A kommunikáció!

Igen! Egyetértek! Átgondoltabban, megfontoltabban, pontosabban, tapintatosabban kellett volna ... de a tényeken nem változtat.

Sajnos rengeteg széthullott család van ... Ez tény! És rengeteg család egy 3. miatt hullik szét ... és nagyon sok esetben a probléma gyökere az, amiről Norbi beszélt! Nem a várandós és most szült nőkre kiélezve, bár sikerült kiforgatni minden egyes mondatot, belekapaszkodni 1-1szòba. Nagyon sajnálom, hogy elsiklott a kommunikáció, én sokkal finomabban és másként motiválok, de úgy tűnik, hogy ez a "seb" rengeteg kapcsolatban tátong! Hiszen, ha nem tátongna, akkor nem okozott volna ekkora felbolydulást!

Engem mégsem ez döbbentett meg ... sokkal inkább az, ahogy a gyermekeiket nevelő Édesanyák, Édesapák, Nagyszülők és embertársaink kommentelnek. A férjem véleményét százszorosan felülírja az a minősíthetetlen, elkeserítő, lelket megsemmisítő, megdöbbentő düh, gyűlölet és átkozódás a gyermekeink! és a személyem irányába, amivel én egyszerűen képtelen vagyok mit kezdeni! Ledöbbenve olvasom a trágárabbnál-trágárabb kommenteket, nyitom meg a profilképeket és szembesülök azzal, hogy akik átkozódnak, nem fake, hanem valós személyek. Igen! Anyák, Apák, családalapításra váró emberek, akik közöttünk élnek, közöttünk járkálnak. Az utcán. Félelmet keltő tény ez! Hová tart a világ? Egyet soha ne feledj! A gyűlölettel teli lélek felemészti és megbetegíti a testet! Bizony! Az lenne a legbölcsebb és legokosabb döntés, ha mindenki a saját házának az udvarán söprögetne és néha-néha mélyen magába nézne!

Azt pedig, hogy a legtöbb "celeb" ráült a like vadászat hullámvasútjára 2 perc figyelemért, arról inkább nem nyilatkoznék. Térjünk majd vissza a "hangzatos" kijelentésekre 18! év házasság és 3 gyerek után.

Puszi Nektek! És köszönöm a rengeteg pozitív üzenetet! Mert van/volt abból is bőven

Sokat jelent és nagyon sok erőt ad!

Egy biztos! Mindenki képes változni és változtatni! Soha ne engedjétek, hogy a gyűlölet eluralkodjon a szívetekben! S egyet ne feledjetek! Az őszinte, önzetlen, tiszta szeretet a legigazibb érzés, ami mindenen és minden helyzetben átsegít!" - írta Réka.