Ahogy megírtuk, Schobert Norbi és Rubint Réka a botrány kirobbanása után elutaztak, síelni mentek. Norbi az üzleti oldalán többször is beharangozta , hogy pénteken este ismét élő videóval jelentkezik, amelyben elmondja, milyen következtetéseket vont le a rá és a családjára zúduló össztűzből. A videót több mint 20 ezren nézték.

Norbi Ausztriából jelentkezett be élő videóval, és felidézte, mely szavai, mondatai miatt tört ki a botrány lassan egy héttel ezelőtt. Elmondta, a stílusa miatt szeretne bocsánatot kérni, de a mondandója tartalma miatt nem kér elnézést, és fenntartja, hogy nem szabad a nőknek 20-30-40 kiló túlsúllyal élniük a házaságukban, és újra hozzátette, ha nem is minden, de sok kapcsolatnak ez okozza a végét, és nem mellesleg egészségtelen is.

"Sok álszent dumát is kaptam (...), hogy én így is szeretem" - idézte követőit Norbi, és újra hangsúlyozta, hogy ha a szeretet megmarad, a vágy még elmúlhat. "Belekeveredtem egy tornádóba" - mondta az előző napokról Norbi, és hangsúlyozta, hogy nehéz együtt élni a sztársággal és azzal is, ha közellenség lesz.

Schobert az elmúlt időszak kommentjeit is idézte, és elmondta, úgy érzi, egy gyerekgyilkos nem kap ennyi ocsmányságot, mint amit ő kapott ez elmúlt napokban. "Én nem egy populista vagyok, aki azt mondja, amit hallani akartok, az én célom az, hogy segítsek" - mondta. "Ha nem vagy annyira vonzó, be vagy sz@rva, hogy el fognak hagyni" - mondta.

Norbi arról beszélt, hogy a boltjai forgalma növekedett, de nem ez volt a célja. "Ez a tornádó megszűrte ki van mellettem" - jelentette ki. "Az 50 éves férfiak között benne vagyok fittséggel a top 50 kategóriában Magyarországon szerintem" - vélekedik.

A videóban Réka is megszólalt, cáfolta, hogy Norbi sanyargatná, hogy vékony legyen, hozzátette, 55 kiló, és nem is tud hízni. Norbi erről azt mondta, hogy 70 kilósan még nem lenne gondja Rékával, de ha a felesége 90 kilós lenne, akkor azért szólna neki, hogy tegye le a nasit, és motiválná a mozgásra. Mondandóját úgy folytatta, hogy 120 kilósan sem hagyná el Rékát, de biztos nem kívánná, pláne úgy, mint most.

Ha kíváncsi vagy rá, mit mondott még Norbi és Réka, a videót itt megnézheted: