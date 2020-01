Fiatalokat megszégyenítő állóképességgel rendelkezik a Karthago gitárosa, Szigeti Ferenc. Az áprilisban 71. életévét betöltő zenészt egyáltalán nem zavarja a kora, bár sokat is tesz azért, hogy megóvja kondícióját. „Egyáltalán nem zavar a korom, igaz sokat is teszek azért, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Egyrészt sokat dolgozom, a munka valahogy mindig is doppingolt. Másrészt igyekszem minél többet mozogni. Úgy látszik ennek meg is van eredménye, hiszen legutóbb, mikor orvosnál jártam megjegyezte, hogy a korombeliek – persze nem mindenki – de többségében rosszabb állapotban vannak, mint én. Nagyon jól estek a dicsérő szavai" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Szigeti Ferenc, aki rendszeresen sportol.

„Hetente háromszor járok edzeni, korábban több edzőm is volt, ma már ez nem „szükséges", tudom mikor és hogyan eddzek. Alkalmanként legalább három órát töltök a teremben, 15-20 perc a bemelegítés, azt bele se számolom ebbe az időtartamba, ami nem kevés, de nem bánom. Nagyon szeretek edzeni, nekem ez egy remek időtöltés" – árulta el a legendás zenész, aki szeretné karbantartani magát a rendszeres testmozgással. „Tizenöt évvel ezelőtt, amikor elkezdtem lejárni, akkor még nagyon hajtott, hogy jobban is nézzek ki az edzésnek köszönhetően. Szerencsére a fizikumom most is megvan, de nem a fogyás vagy az izomtömeg növelés a célom, számomra csakis az a fontos, hogy jó kondiban tartsam magam az edzéssel" - tette hozzá Abaházi Csabának a legendás előadókkal, ikonikus felvételekkel jelentkező Sláger Ikonban Szigeti Ferenc.