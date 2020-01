"Azért voltam túlsúlyos, mert állandóan ettem, és azért ettem állandóan, mert túlsúlyos voltam. Ördögi kör" – mondja Corey Hyland, aki 115 kilótól szabadult meg.

"Biztos voltam benne, hogy nem tudok fogyni, ezért nem is próbálkoztam ezzel. Ettem, ettem, akár két kiló kenyeret is befaltam és utána még ettem desszertet, volt, hogy addig ettem, amíg hánytam. Kezdetben csak egészségesebben akartam étkezni, hogy ha már fogyni nem fogok, legalább egészségesebb legyek."

Az első hatvan kilót mindössze 16 hónap alatt dobta le.

ez volt a nagy fogyás első drasztikus állomása.

A fogyás alatt voltak jobb és rosszabb szakaszok, volt olyan időszak, amikor harminc kilót is visszaszedett, de aztán újra sikerült leadnia. Mióta Corey megszabadult megnyúlt bőrétől is, végre jól érzi magát minden szinten, és boldog, hogy olyan életet kapott, amiről nem is gondolta volna, hogy létezik. -írja a ragazze.