Átmeneti kabátot keresel, amiben úgy nézel ki, akár egy filmcsillag? – Segítünk, hogyan válassz!

2025 tavaszán a divat a minimalizmusból a maximalizmusba vált át. Színes, izgalmas darabokra számíthatunk, amelyek komoly hatást fognak tenni az eddigi stílusunkra és gardróbunkra is.

A New Yorkban élők imádják azt a néhány hetet az évben, amikor az időjárás nem túl forró, és nem túl hideg. Az átmeneti időszaknak is megvan a divatja, amit itt tökéletesre fejlesztettek, így vettük észre, hogy egyre több New York-i visel kontrasztos, galléros kabátot. Eláruljuk, hogy pontosan, hogyan találod meg ezt a fazont, és hogy miért tűnik tőle drágábbnak a szetted?

2025 tavaszán a kontrasztos galléros kabátok rendkívül népszerűek lesznek.

Forrás: Getty Images

Így lesz a kontrasztos galléros kabáttól menőbb a szetted

A New York-iak által nagyon kedvelt kabát 2025 tavaszán kifejezetten népszerű lesz, de már a tengerentúlon is láthattál hasonlót Katalin hercegnén. A hercegné az eredeti Barbour kabátot már nem egyszer viselte, amihez hasonlót aztán a J.Crew és Mango márkák is terveztek. A fekete gallérral ellátott kabát egy egyszerű és praktikus viselet, mégis Katalin hercegné szettjét elnézve, ugyanazt az eleganciát sugározza, mintha egy elegáns ruhát viselne. A dzsekikkel, amelyek jellemzően kordbársony gallérral rendelkeztek ma már többféle színben elérhetők, ráadásul 2025 tavaszára már velúr, bársony, vegán bőr és további elegáns anyagokkal együtt. Akár rövidebb stílust szeretnél, akár hosszabbat, a kontrasztos gallér garantáltan feldobja majd a szetted.

Katali hercegné Barbour kabátja egy tökéletes példa, hogy hogyan viseld a kontrasztos galléros kabátot.

Forrás: Getty Images

Hogyan viseld a kontrasztos gallért?

A kontrasztos gallér gyakran más színű, anyagú vagy textúrájú, mint maga a kabát. Például a kabát lehet klasszikus színű, mint fekete, szürke vagy bézs, míg a gallér lehet élénk színű, például piros vagy sötétkék, vagy készülhet különleges anyagokkal, mint velúr, bársony, vagy akár vegán bőr.

Ez a kabátstílus ötvözi az eleganciát és a lazaságot. A kontrasztos gallérok lehetővé teszik, hogy a kabát mind a formális, mind a hétköznapi öltözékekkel jól mutasson, és mégis figyelemfelkeltő legyen. Ez a kabát tökéletes választás lehet egy elegáns esti rendezvényre vagy egy laza hétköznapi megjelenéshez, például farmerrel és cipővel.