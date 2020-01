„Hiába mondják a barátnőim, hogy jól nézek ki, amikor meglátom magam a tükörben, akkor nem ezt érzem. Örök elégedetlen vagyok" – árulta el a Blikknek. Babett hozzátette, reméli, hogy a mozgás hozzásegíti ahhoz, hogy jobban érezze magát a bőrében.

„A sport mindig is része volt az életemnek. Tizennyolc évesen balett-táncosként végeztem, és azóta is folyamatosan edzettem, de a munka miatt volt, hogy hetek, hónapok vagy akár fél év is kimaradt két sportolás között" - mondta el Babett.