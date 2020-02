A Hold egész héten hízik, vasárnap kiteljesedik, és bevilágítja az éjszakát. Telihold idején áll szemben a Hold a Nappal, ez pedig okozhat némi frusztráltságot már szombaton is. A Teliholdat megelőző napok nagyrészt energikusak lesznek, nő az elhivatottság, az aktuális feladatokat örömmel végezzük. Függő ügyeinket jó eredménnyel befejezhetjük, és elismerésre találunk. Szerdán összefeszülés alakulhat ki úton és útfélen.

2020. február 3., hétfő az ♊ben (Növő hold, Bika & Ikrek)A Hold nő, egyre kerekebb, több energiát ad, ezt pedig vétek nem felhasználni. Ugyanakkor ne kockáztassunk semmit, csakis biztos dolgokba vágjunk bele. A kevesebb bizony végül többnek bizonyul.

2020. február 4., kedd az ♊ben (Növő hold, Ikrek)Ezen a napon feltétlenül töltsünk időt társaságban, folytassunk eszmecseréket. Ezen a napon tegyünk eleget minden kérésnek, amivel hozzánk fordulnak – abban az esetben is, ha az furcsának tűnik.

2020. február 5., szerda az ♊ben (Növő hold, Ikrek)A kapkodás nem visz előrébb. A viták messzire kerülendők. Szelektáljunk, mi fontos, mi nem az, így estére utolérjük magunkat. Érdemes lassan haladni, így messzebbre jutunk.

2020. február 6., csütörtök a ♋ban (Növő hold, Rák)Meglepő irányból, meglepő formában jutunk hozzá új és újabb hírekhez, iránymutatásokhoz. Tilos bármire is legyinteni. Ezen a napon minden történésnek komoly jelentősége van.

2020. február 7., péntek a ♋ban (Növő hold, Rák)Vegyes energiák jellemzik a napot, adódhatnak bonyodalmak, ám jó hír az, hogy minden rendeződik. Érdemes csapatban gondolkodni és dolgozni, családban tevékenykedni.

2020. február 8., szombat az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)Legyünk mértékletesek, az idő jelentős részét töltsük csendben. Inkább figyeljünk és bölcsen hallgassunk. A kapkodás kerülendő. Aki ma figyel, az meghallja a valós tartalmú üzeneteket.

2020. február 9., vasárnap az ♌ban (Telihold, Oroszlán)Tevékeny nap, érdemes gondolkodni, tenni-venni, házimunkát végezni. Lényeges, mit teszünk, hogyan gondolkodunk ezen a napon. Nemcsak önmagunkkal kell foglalkoznunk, hanem segítenünk kell másoknak is.