Harry herceg felesége szeretne visszatérni a média világába, melyre most igen nagy esélye van. Máris vannak filmes valamint tévés megkeresései: elvállalt például egy munkát, amit a Disney Stúdió ajánlott neki, de a Netflix új műsorában is szerepel majd. Az „I Do, Redo" című valóságshow olyan tehetős párokról szól, akik első házassága zátonyra futott ugyan, de a második siker sztorinak bizonyult - számolt be róla a Page Six.

Ezzel tehát kezdetét vette a sussexi hercegi pár anyagi leválása is a királyi családról, hiszen Meghan új munkái több millió dolláros bevételt ígérnek.

Vajon mit szól majd ehhez II. Erzsébet királynő?