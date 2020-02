Hosszú betegség után távozott az élők sorából Tahi Tóth László, de özvegyének csak most sikerült elengednie a művészt, pedig már két éve nincs köztünk.

„Mostanra múltak el belőlem azok a fájdalmas, visszatérő képek, amelyeket a férjem utolsó időszakának szenvedéseiből őriztem" – mondta a Bestnek Kárászy Szilvia. 25 évig voltak együtt, és természetesen nekik is voltak nehézségeik. Nem született gyermekük, bár mindent megtettek érte. „Soha nem beszéltem erről a nyilvánosság előtt, de nincs mit titkolnom. Mindent megtettem azért, hogy gyermekünk legyen. Elhatároztuk, ha a sors ad gyereket, szeretettel, örömmel várjuk, de mesterséges úton nem szeretnénk. Szomorúak viszont sosem voltunk emiatt. Mindenkinek más az útja, az élete. Persze miután meghalt a férjem, sokat gondoltam rá, milyen jó lenne, ha most itt lenne egy pici Laci, aki ma már nagy gyerek is lehetne, de nekünk nem így alakult" – vallotta be a zongoraművész.