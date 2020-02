"Rengetegen bátorítottatok, amikor erről beszéltem, néha sztoriban posztoltam is, próba jelleggel. Bevallom, 2019 utolsó 3 havában szó szerint egy percet nem edzettem, mert TÉNYLEG nem volt rá időm.. de ennek véget akarok vetni! Szuper dolog rengeteget dolgozni, meg olvasni, de muszáj beiktatnom az életembe a mozgást, mert érzem, hogy a stresszt sem tudom levezetni, aludni sem alszom olyan jól, mint amikor rendszeresen mozogtam, és hiszem, hogy az egészség, meg a hosszú élet titka, hogy jól együnk és mozogjunk!!!! Kövessétek a @nincsidomedzenikihivas oldalát, ha részt akartok velem közösen venni a mozgalomban! A cél az, hogy év végére egy egészségesebb, fittebb és kitartóbb ember nézzen vissza a tükörből ránk!

Kezet fel aki benne van! Legyen a január a ráhangolódás hava, de februártól konkrét kihívással jövök a @nincsidomedzenikihivas oldalán! A könyv és most már a súlyok is legyenek veletek!"

A híradós most a Blikknek mesélt az új próbatételről, amivel nemcsak másokat, saját magát is motiválja.

"Nekem a sport mindig is az életem része volt, tíz évig versenytáncoltam, de az utóbbi időben elhanyagoltam a mozgást. A tavalyi év utolsó három hónapjában tényleg annyira összesűrűsödtek a teendőim, hogy cseppnyi időm sem maradt az edzésekre."

Ági azt is elárulta, mi a célja az új mozgalommal, és őszintén válaszolt a kérdésre: van-e ideje mindenre.

"Egyelőre csak az a cél, hogy megmutathassak néhány lehetőséget arra az embereknek, akik csatlakoztak, hogy miként lehet apró trükkökkel becsempészni a mozgást az életükbe.Februárban például az a cél, hogy érjük el a napi háromezer lépést...A fizikai teljesítőképességem határán vagyok. Az olvasáskihívás rengeteg feladatot hozott az elmúlt években, számos felkérésem van, most már rendszeresen járok könyvtárakba olvasással kapcsolatos eseményekre és ott a könyves podcast is. Nem is beszélve arról, hogy a munkám mellett magánéletem is van."