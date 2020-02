Valentin nap, Házasság világnapja és hete – ezen a héten minden a szerelemről, szeretetről, a harmonikus párkapcsolat és család összetartó erejéről szól. A Valentin a szerelem és szenvedély ünnepe, a pezsgő és finom ételek mellett a piros szivek és ruhadarabok is előkerülnek, de a legfontosabb kellék az egészséges önbizalom, ami a vonzerő alapja. Ha viszont nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, az a párkapcsolatra is hatással van, legyen szó akár egy bimbózó kapcsolatról, akár egy évek óta tartó házasságról. A Házasság hete az összetartozás és a közös családi értékek ünnepe, legyen szó akár egymás ítélkezésmentes elfogadásáról vagy támogatásáról például az egészség megőrzésével, a jó forma visszaszerzésével kapcsolatban – árulja el dr. Gajdács Ágnes belgyógyász, obezitológus szakorvos.

A párkapcsolat hizlal?

A magyar statisztikák szerint a nők 62%-a, a férfiak 67%-a rendelkezik súlyfelesleggel, és az életkor szerinti bontásban az is jól látszik, hogy a súlygyarapodás már a 18-34 év között elkezdődik, a nők 37%-a, a férfiak 41%-a rendelkezik súlytöbblettel. A 35-64 év közötti nők 66%-ának, a férfiak 75%-ának van súlyfeleslege, 65 év felett a nők 79%-a, a férfiak 83%-a túlsúlyos vagy elhízott, tehát minden életkorban magasabb a súlytöbblettel bíró férfiak száma a nőkhöz viszonyítva.

Bár a súlytöbblet már 18 éves kor alatt is előfordul, mégis vannak olyan élethelyzetek, melyek gyakran (és alattomosan) okoznak súlygyarapodást. Ilyen pl. a „gólyaháj", amit a felsőfokú tanulmányok első évében szoktak felszedni a fiatalok. A gólyaháj ronthatja az önbizalmat, ami akár megnehezítheti a párkapcsolatok kialakítását. A jelenségnek több oka van: pl. a megszokott életritmus felborulása, a több félkész-, és készételfogyasztás és nassolás, a nagyobb mennyiségű alkohol, üdítő és energiaital fogyasztás, a rendszertelen étkezés, kevesebb mozgás, több stressz, és az alváshiány. Szerencsére amint az érintettek alkalmazkodnak az új körülményekhez, a súlytöbblet több testmozgással és az étkezésre való odafigyeléssel gyorsan leadható.

A következő veszélyes időszak a párkapcsolat tartóssá válása (együttélés, házasság). Kutatások szerint a „frissházas háj" vagy „szerelemháj" a tartós párkapcsolat első évében akár 6 kg súlygyarapodás is kialakulhat, és a párok kb.25%-át érinti. A folyamat később mérséklődik, de nem áll meg: átlagosan évente 1,8 kiló közös hízás jellemző a többi évben.

Nem véletlen, hogy a szinglik testsúlya átlag 10 kilóval kevesebb a párkapcsolatban élőkhöz képest, hiszen több időt tudnak magukra szánni, pl. rendszeresen sportolnak. A frissházas háj kialakulásához több tényező vezet: pl. a több közös program jelenthetne akár több közös testmozgást is, mégis inkább a rendszeres közös étkezések, közös tévézés és kevesebb mozgás jellemző.

A párkapcsolatok 5. évében ismét van egy súlynövekedési csúcs, ami valósínűleg azzal függ

össze, hogy a boldog párkapcsolat következő fejezete a gyermekvállalás. A terhesség alatt

vagy a gyermek születése után könnyedén kialakulhat a „mamaháj" és „papaháj" részben

élettani okok, részben az életmód újabb megváltozása miatt. Előfordul viszont, hogy

nemcsak a kismama, hanem az apa, vagy más közeli hozzátartozó is mutat a terhességhez

hasonló testi tüneteket, ez a szimpátia hízás, vagy Couvade-szindróma.

Ideális esetben viszont már a leendő szülők testsúlyát, testösszetételét érdemes a normális tartományba hozni, mert ez segíti a megtermékenyülést, csökkenti a terhesség alatti, és szülés körüli anyai és magzati szövődmények gyakoriságát, és a szülők egészségén kívül a baba gyermekkori és felnőttkori egészségére, tápláltságára is hatással van. A szülés utáni szoptatási időszakban természetes súlyvesztő szakasz segíti az élettani fogyást, mert a tejtermelés kb. napi 500-1000 kalória energiahiányt hoz létre, a szoptatás pedig a baba egészséges fejlődését is szolgálja. Az intenzív szoptatás a szülés után 3-4 hónappal átmegy a normál szoptatás időszakába, ekkor indulhat a még megmaradt súlyfelesleg leadása. A testsúly rendezésébe a szülők közösen is belevághatnak, támogathatják egymást, így sikeresebbé tehetik a fogyási folyamatot, és a gyermekek életében meghatározó első 1000 nap alatt jó példát mutathatnak az egészséges életmód szokássá válásához.Negyven éves kor felett egyre jellemzőbb a korosodással járó élettani súlygyarapodás, melyet a mértékletes, egészséges, inkább ínyenc táplálkozással és élvezetes mozgásprogramokkal idejekorán meg lehet állítani, ez az életstílus nemcsak az egészséges karcsúság megőrzését, hanem az egymásra figyelést is szolgálja, így a párkapcsolat ismét megújulhat " - tanácsolja a szakember.