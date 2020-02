Elképzelése sem volt Tinának arról, hogy Emilio milyen meglepetést eszelt ki számára a szerelmesek ünnepe alkalmából. Az énekes bekötötte felesége szemét, majd egy nagyon is ismerős helyre vitte. „Sejtettem, hogy nem mehettünk messzire, hiszen alig fordultunk ki az utcából már meg is érkeztünk. Azt hittem a gyáli művelődési házba megyünk vagy a játszótérre. Mindenre gondoltam, de arra nem, hogy Mama szaletlijében romantikázunk majd" – vallotta be Tina a Drága családomban, miközben Emilio úgy érezte, megtalálta a legtökéletesebb helyet arra, hogy kettesben legyenek. „Nagyon szeretem ezt a kis meghitt kuckót. A kályhában ropog a tűz, csend van, béke van, Mama elvitte a lányokat is, csak kettesben vagyunk. Egy kis muzsikával és virággal is készültem Tinának, aki eleinte furcsállotta a dolgot, de végül beleszeretett a meglepetésembe" – mondta Emilio, akinek felesége a kezdeti sokk után nagyon élvezte a nyugalmas perceket. „Nincs okom panaszra, ahogy a többi napunk együtt, ez is nagyon jól telt. Igaz, néha csipkelődünk, néha oda-odamondogatunk a másiknak, de mi ezzel együtt szeretjük egymást. Biztosan állíthatom, hogy a szerelmünk még lángolóbb, mint mikor megismerkedtünk. Mindenkinek ilyen szerelmet kívánok, mint a miénk" – tette hozzá Tina.