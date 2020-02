"Alapvetően az a baj, hogy az a magazin megszűnt, aminek a címlapján korábban többször is szerepeltem. Külföldön hiába van, ott nem ismernek engem. Az biztos, ha olyan megkeresés érkezne, amit szívesen vállalnék, nem gondolkoznék sokat. A férjemet sem zavarná, ahogyan eddig sem, hiszen büszke rám." – kezdte Bea a Blikknek.

"Nemrég pont azt kérdezték tőlem, hogy nem gondolom-e, hogy a fiamnak később ciki lesz az, hogy én szexi képeket készítettem. Jason féléves volt, amikor már látott engem a címlapon, és alapvetően nagyon nyitott szellemben neveljük őt. Egy kamasznál pedig teljesen mindegy, hogy milyen a szülő, úgyis ciki lesz" – folytatta a Playboy üdvöskéje.

Beáról egyébként az RTL Klub új show-műsorában derült ki, hogy jó hangja van, amelyen nemcsak családja, de ő maga is meglepődött.

"A hétvégén a kisfiam is nézte a műsort, és mivel csak annyit mondtunk neki, hogy benne leszek én is, de nem tudta, hogy az Alien-maszk alatt, ezért meglepődött, hogy engem hallott énekelni. Korábban kifejezetten zavarta, ha énekeltem, de most már kéri este, hogy daloljak valamit."

"Nagyon aktív gyerekem van, én viszem oviba, én hozom el, járunk úszni, judóra, gimnasztikára, focira és nem elég neki...és hát feleség és háziasszony vagyok, nagyon jól főzök..."

-mondta Bea a Blikk tv-nek.