Az énekesnő turnéja szeptemberben indul- írja az MTI.

A turné egyik apropója a Jagged Little Pill album 25 éves évfordulója, a másik pedig nyilvánvalóan a Such Pretty Forks In The Road című új albumának megjelenése.

Jagged Little Pill album volt az első, amely világszerte megjelent. Az albumon olyan slágerek, mint az Ironic, a Hand in My Pocket, a You Oughta Know, a You Learn és a Head Over Feet hallhatóak. A 45 éves énekesnőnek ezt hozta meg az igazi világsikert. Az albumon lévő dalaiban a fiatalság különféle problémáit feszegeti,így a kritikusok és a közönség körében egyaránt óriási siker volt. Olyannyira, hogy a 1995-ben megjelent korong inspirált egy musicalt, amit tavaly mutattak be a Broadwayn.

Alanis az évek során az egyik legnagyobb hatású énekesnőjévé nőtte ki magát. Fellépett színházi, tévés és filmes produkciókban, ezekhez zenét is írt.