Erzsébet királynő már az elején tudta, amivel a világ csak később szembesült: megdöbbentő szavakkal írta le unokáját

A részleteket Sally Bedell Smith, a brit királyi család egyik legelismertebb életrajzírója tette közzé, aki a The Marriage That Saved the Monarchy (A házasság, amely megmentette a monarchiát) című könyvében dolgozta fel Erzsébet királynő és férje, Fülöp herceg kapcsolatát. A könyvhöz készített háttérkutatásai során Bedell Smith több interjút is készített Lady Elizabeth Ansonnal, amelyek során szó esett Meghan Markle beilleszkedéséről is.

Meghan Markle és Harry herceg még a királyi család kötelékében - Erzsébet királynő tudta, hogy a frigynek nem lesz jó vége

Forrás: Getty Images

II. Erzsébet királynő Harry hercegről: nem volt jó véleménye

„A királynő azt mondta: Meghan, Vilmos és Kate nem működnek jól együtt” – idézte Anson a néhai uralkodót. Különösen a két hercegnéről, Meghannról és Katalinról fogalmazott aggályosan: „Aggasztó, hogy sokan megkérdőjelezik, Meghan megfelelő-e Harry számára. A probléma, áldott legyen a szíve, az, hogy Harry nem okos és nem erős, ő pedig – mármint Meghan – mindkét tulajdonsággal rendelkezik."

A feszültség a nyilvánosság előtt sem maradt titokban, már az esküvő előtti hónapokban kiderüt, hogy valami nincs rendben. Több forrás is megerősítette, hogy Meghan Markle és Katalin hercegné között nézeteltérés volt Sarolta hercegnő koszorúslányruhája miatt. Harry herceg Tartalék című memoárjában is utal arra, hogy a konfliktusok négy nappal az esküvő előtt éleződtek ki igazán.

Lady Anson szerint Erzsébet királynő nagyon aggódott a kialakult helyzet miatt: „Harry megszállott és gyenge a nőkkel kapcsolatban. Reméljük, hogy szerelmes, de nem nagyon hisszük ebben. Úgy gondoljuk, ő – vagyis Meghan –hozza a döntéseket.”

Hogy a királynő véleménye a későbbiekben változott-e, nem tudhatjuk. Lady Anson 2020 novemberében, Erzsébet királynő pedig 2022 szeptemberében hunyt el. Egyikük sem kommentálta nyilvánosan a felmerült konfliktusokat.

Érdekes, hogy Harry herceg teljesen máshogy vélekedett a nagymamájáról, mint ő róla. Egy 2022-es interjúban így beszélt: „Igazán különleges kapcsolatunk volt. Olyan dolgokról beszéltünk, amikről ő senki mással nem beszélhetett.” Hozzátette: „Mindig sokat viccelődtünk, és csak gondoskodni akartam arról, hogy megfelelő emberek vegyék körül.”