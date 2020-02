Kim Kardashianék valóságshowja folytatódik, természetesen tele izgalmas eseményekkel: veszekedések és intrikák tarkítják a valósgshow-sztárok mindennapjait, ez derül ki legalábbis a közzétett előzetesből.

Decemberben a három legidősebb nővér, Kourtney, Kim és Khloe közöttt pattanásig feszült már a helyzet:

Ne szólj bele!

- förmed nővére Kimre, majd fenyegetően be is int neki, egy adag vizet dobva felé.

Így nem bánhatsz velem!- vág vissza a 39 éves celebkirálynő, majd azzal a lendülettel rá is támad a nagytesójára -írja a Ragazze a Peoplecikke alapján.