Som-Balogh Edinán nem fog az idő, ahogy az sem látszik rajta, hogy két gyermeknek adott életet. Ezért is lepődhettek meg a rajongói, amikor nemrég egy plasztikai sebésszel fotózkodott. A színésznő elárulta, nem műtétre ment.

"Nem először láthattak minket együtt. Ott csináltattam végleges szőrtelenítést, és személyre szabott arckezelést. Még nem szántam rá magam műtétre. Ezt a doktor úr is tudja, de ő nem is szeretne átszabni engem. Arról is híres, hogy nem csinál olyat, amire nincs szükség. Ezt tisztelem benne. Ha nem ért egyet valakivel szépészeti szempontból, akkor azt megmondja. Nem vagyok elégedetlen magammal" - mondta a Borsnak Edina, aki szerint a szépség belülről fakad. "Nem kell eldugnom magam egy zsákba, de ahhoz képest, amit szeretek, most nagyon nem úgy nézek ki. Imádok enni, de próbálok mindennap mozogni, hogy egy kis tónus megmaradjon. Ha lesz időm, akkor visszaszerzem azt az alakot, amiben jól érzem magam. A férjem persze dicsér, hogy jobban nézek ki, mint a húszévesek, ami egy kétgyerekes anyának csodás bók. De 36 éves leszek, sportolni, mozogni kell, ha szeretnél úgy kinézni, mint a két gyerek előtt. Hat évig szoptattam, velem arról beszélgetni, hogy egyek kevesebbet?! Nem fosztottam meg magam semmitől, mert különben elkezdtem remegni, és összeestem" - tette hozzá. Azt is elárulta, azért nem zárkózik el teljesen a beavatkozásoktól. Mindig gondolkodom azon, hogy a mellemet megcsináltatom. De amíg nem látom szükségét – és most még nem látom – nem fogom. Ha majd sok ránc lesz az arcomon, amit egy »ecsetvonással« el lehet tüntetni, akkor el fogom. De most inkább ápolom a bőrömet" - mondta.