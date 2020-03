A kenti David Brreaker súlyos játékfüggőséggel küzdött, emellett pedig komoly túlsúllyal is. A férfi 203 kilós volt akkor, amikor úgy döntött, változtatnia kell az életén. Játékfüggő voltam, naponta 14 órát töltöttem el a World of Warcrafttal, és hagytam, hogy 203 kilósra hízzak. Az öngyilkosság is megfordult a fejemben, arra gondoltam, nem tartok semerre" - mondta. A most 36 éves férfi a háziorvosa figyelmeztetésére kezdett életmódváltásba, most körülbelül 89 kilót nyom. Azt mondta, a legnehezebb feladat az volt, hogy higgyen önmagában. Most számítógépes játékok helyett másoknak segít: életvezetési tanácsadással foglalkozik.