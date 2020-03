Szinetár Dóra nőnap alkalmából hosszú posztban vallott arról Instagram-oldalán, hogy ő Makranczi Zalán mellett érzi igazán nőnek magát.

"Mindenki máskor, mástól és máshogy érik nővé. Az ideális talán az lenne, ha nem kellene hozzá más, csak mi magunk. Hogy felnövünk, és testileg és lelkileg éretté válunk a nagybetűs Női szerepre. De valahogy a világ nem így működik. Tükrök közt élünk, amik mind visszajeleznek valamit. Ezek a tükrök emberek, és helyzetek. Amik alapján értékelni kezdjük magunkat. "Jó nőnek", vagy "nem olyan jó nőnek", vagy "selejtnek" adott esetben. Szülői visszajelzések, társadalmi elvárások, az iskolai osztálytársak, az első szerelmek, a média, a kollégáink, a barátnőink, a tágabb életközösségünk. És így szép lassan kialakul a kislányban egy kép, hogy ő milyen nő. Hogy nő-e egyáltalán. Aztán férjhez megyünk -vagy nem, gyerekeket szülünk - vagy épp nem , és ezek a helyzetek is mind valamilyen tükörként mutatnak rólunk egy újabb képet. Én is voltam már annyi minden... kiscsaj, anyuka, barátnő, társ, partner, kolléganő, jó/rossz színésznő, feleség, szerető... aztán lassan nyolc éve találkoztam valakivel, akinek a tükrében NŐ lettem. Csupa nagybetűvel. Késő volt? Nem tudom... nincs ideális recept. És amúgy is, szerintem mindennek úgy kell lennie, ahogy van... és ez most jó így. Nagyon. Én tőle-miatta-általa lettem NŐ. És azóta Boldog a NŐnap. Ezt kívánom minden nő-társamnak! Hogy találjon egy olyan tükröt, amibe ha belenéz szépnek, szexinek, okosnak, és kívánatosnak látja magát minden nap! Mások bármit is gondolnak erről... mert akkor egyszercsak azzá is válik! NŐ-vé!!" - írta.