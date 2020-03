A műsorvezető minden elkövetkezendő nyilvános szereplését, tv-s interjúját, podcast-felvételteit és díjátadókat lemondott. Szereplésein túl, a második gyermeke születése előtti utolsó, a férjével tervezett wellness-hétvégéjét is törölte naptárjából.

Azt is hozzátette, hogy minden apró dolgot innentől kezdve ebben az átmeneti időszakban internetről rendel. Csilla férje még jár dolgozni és a kisfiúk Milán is ovizik, azonban ő 8 hónapos terhesen megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb rizikót vállalja. Sőt szerinte nem csak magunkra, hanem másokra is tekintettel kéne lenni.

„Én pedig 8 hónapos terhes vagyok és élnek körülöttem idősebb emberek is..szóval szerintem ebben a helyzetben (is), igenis számítanak az egyéni döntések."