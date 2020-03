Elbűvölően aranyos képpel és üzenettel köszöntötte egyéves kislányát a magyar műsorvezető-modell. Tücsi 16 éves kora óta babára vágyott.

„Számtalanszor elképzeltelek, még annál is többször. Vajon milyenek lesznek a vonásaid, milyen lesz, amikor először megpillantalak, hogyan fogsz rám mosolyogni, mennyit fogunk bujcizni, mennyire az ujjad köré fogsz csavarni, tudtam, hogy minden őrültségben benne leszek miattad, és bizony láttam előre azt is, hogy milyen rafkós kiscsaj leszel... 16 éves korom óta vágytam Rád, sokszor igazságtalannak éreztem, hogy még nem lehetek Édesanya, szomorkodtam, vágyakoztam, állandóan pörögtek a fejemben a miértek. Aztán megszülettél és mindent megértettem, minden perc várakozás értelmet nyert az elmúlt egy évben. Te olyan igazi csodalelkű szivárványbabaként ragyogod be a mindennapjainkat... Köszönjük Nara, hogy igazi családdá válhattunk általad, Te fel sem fogod, hogy milyen boldoggá teszel minket minden nap. Bízunk benne, hogy Te is egy boldog Muki kislány vagy, hidd el, hogy mi hihetetlenül igyekszünk. Isten éltessen itt is az első születésnapodon kisSzerelmünk! „

- írta a posztjában Tücsi.