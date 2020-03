Jennifer Lopezt is beszippantotta a legújabb TikTok őrület.

Mindenki tudja, hogy JLo igencsak jól tud és szeret is táncolni. Most is egy fenékrázós videót posztolt TikTok oldalára, amit vőlegénye rögzített, ám a végén jött a meglepetés. Mielőtt mindenki alaposabban szemügyre venné a szexizős videót a felvétel utolsó részére a két híresség ruhát cserél, és JLo lesz az, aki kamerázza Alex Rodriguez táncát.