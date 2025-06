Justin Bieber megváltoztatta a felhasználónevét az Instagramon — Új nevén 12 bejegyzést osztott meg egy nap alatt

Június 26-án Justin Bieber új felhasználónevet állított be magának az Instagramon, majd @lilbieber néven posztolt egy karikatúrát kisfiáról, Jack Bluesról. Korábban a Grammy-díjas énekes Instagram-kezelője a teljes neve volt. Az énekes hivatalosan nem jelentette be a névváltoztatást, és nem szolgált részletekkel és összefüggésekkel sem.

Justin Bieber megváltoztatta az Instaram-felhasznlónevét

Forrás: GC Images

Justin Bieber minden bejegyzése a kisfiáról és önmagáról szól

Az énekes két pillanatképet tett ki magáról és Jackről, ahogy kisfia egy kartondobozban ül, tele néhány labdajátékkal, majd még 10 korábbi Instagram-bejegyzést osztott meg újra csütörtökön a közösségimédia-oldalán.

Justin Bieber az elmúlt hetekben rengeteg fotót megosztott a fiáról, emellett az utóbbi hónapokban egy sor rejtélyes bejegyzést is közzétett az Instagramon. Június 11-én, szerdán egy mosolygós fekete-fehér szelfit posztolt az Instagramra, és a kép feliratában az élet „titkáról” beszélt. A The Little Dippers Forever című dalához az énekes ezt írta: „Az élet titka a megbocsátás”.

Napokkal később, Apák napján, június 15-én, vasárnap, egy sor képernyőképet tett közzé azokról a szöveges üzenetekről, amelyeket egy barátjával váltott, mielőtt úgy döntött, hogy hirtelen és végleg megszakítja vele a kapcsolatot.

Úgy tűnt, azzal vádolta meg a haverját, hogy kritizálja a viselkedését egy meg nem határozott traumával vívott küzdelem közepette. „Soha nem nyomnám el az érzelmeimet valakiért. A konfliktus a kapcsolat része. Ha nem tetszik a haragom, akkor nem kedvelsz engem” – írta Bieber az első üzenetben, mielőtt elküldte volna a következőt: „A haragom a fájdalomra adott válasz, amin keresztülmentem. Egy traumatizált személytől azt kérni, hogy ne legyen traumatizált, egyszerűen gonoszság” – tette hozzá.

Hogy az énekes névváltoztatásának van-e köze az elmúlt hét Hailey Bieberrel és a jegygyűrűjével kapcsolatos pletykáihoz, egyelőre nem derült ki.