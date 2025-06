Összegyűjtöttük a történelem legnagyobb női sztárjainak beauty tippjeit − Te melyiket próbálnád ki?

A TikTok világa már mindent újra feltalált, de ha azt hitted, a clean girl look vagy a glowy skin a 2020-as évek találmánya, kapaszkodj meg a sminkecseted nyelébe, mert a múlt sztárjai sokszor már évtizedekkel ezelőtt megcsinálták mindezt, csak szebben, rafináltabban… és néha meglepően bizarr módon. Beauty tippekre fel!

Korszakalkotó díváink beauty tippjei még ma is megállják helyüket.

Forrás: Hulton Archive

Történelmünk dívái, akik beauty tippjeit még ma is követjük

Összeszedtük a legikonikusabb beauty tippeket, amelyeket a vintage dívák használtak − és amik most épp TikTokon élik reneszánszukat.

Audrey Hepburn és a hajtű, mint szempillafésű

Forrás: Getty Images

A Bambi-szem nem tegnap óta divat. Audrey Hepburn a szempillaspirál felvitele után egyesével szétválasztotta a pilláit egy hajtű segítségével, hogy megkapja azt a híres, gyöngéd, őzike tekintetet. Ez nemcsak precizitás, hanem türelemjáték is volt – de hát a szépségért... tudjuk.

Carole Lombard és a kék szempillaspirál

Forrás: Getty Images

A harmincas évek hollywoodi csillaga, Carole Lombard nem érte be a feketével. Kék szempillaspirált használt, hogy szemei még ragyogóbbnak tűnjenek. A TikTokon most ismét trendi lett a színes pillás look – Carole pedig már 90 éve tudta, mi az a statement eye.

Elizabeth Taylor borotvát fogott, méghozzá az arcára

Forrás: Getty Images

Igen, jól olvasod. Liz Taylor szerint a smink szebben mutatott az arcon, ha előtte leborotválta. Nemcsak a kis pihék tűntek el, hanem egy kis bőrradírozó hatása is volt az egésznek. Arcborotválás ma? Tudtad, hogy a Japán beauty rutin része?

Joan Crawford és a rágógumi-terápia

Forrás: Getty Images

Joan nem hagyta, hogy elkerekedjen az állkapcsa. Folyamatosan rágózott, mert meg volt győződve róla, hogy így feszesebb marad az arckontúrja. És bár a dietetikusok lehet, hogy forgatják a szemüket, Joan állkapcsa bizony igencsak megmutatkozott.

Marilyn Monroe és a vazelin, mint primer és highlighter

Forrás: Getty Images

A hollywoodi szexszimbólum trükkje? Vazelin az arcon, még a smink előtt, hogy az alapozó fényesebbnek, a bőr ragyogóbbnak tűnjön. Sőt, a magas pontokra is kent belőle, mielőtt még a „highlight” szó divatba jött volna. Glowy bőr? Check.

Sophia Loren és az olívaolajos fürdő

Forrás: Getty Images

Az olasz díva nemcsak a tésztáért, hanem az olívaolajért is rajongott, de ő nem csak a salátára öntötte. Loren rendszeresen fürdött benne, hogy bőre puha és hidratált maradjon.

Grace Kelly kezei beszéltek helyette

Forrás: Bettmann

A monacói hercegné szerint az igazi korunkat a kezünk árulja el, ezért folyamatosan krémezte a kezét. Ez ma már kézkrém-mániának tűnhet, de ha megnézzük Grace fotóit 50 felett… hát, lehet, hogy van benne valami.