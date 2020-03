Liptai Klaudia is elmondta a véleményét a koronavírus-helyzettel kapcsolatban, azt is elárulta, hogy gyermekei nem járnak iskolába, óvodába.

Sokak megélhetése veszélybe került a koronavírus miatt, többek között a színészek, művészek helyzete is kilátástalan. Liptai Claudia egy kimerítő posztban fejtette ki véleményét, amiben azt is elárulta, hogy gyermekei nem járnak sem iskolába sem.

"A nap gyönyörűen süt amitől mosolyog a szám. De az agyamban és a szívemben félelem van és kérdések cikáznak. Sokan azt gondolják a médiában dolgozó emberek rengeteg pénzt tudnak felhalmozni. Jelentem Beyoncét biztos nem rázná meg ez a helyzet úgy mint minket. Itt ülök a Centrál Szinhaz társulati ülésén ahol Puskás Tamás csodálatos higgadtsággal és empátiával próbálja életben tartani a színházi dolgozok és művészek lelkét. Reméljük egyszer ez a néhány hónap is történelem lesz. De ehhez nagyon kell a felelősségteljes viselkedés. Lehet, hogy sokan azt gondolják túlzásba estem amikor a kicsit tüsszögő lányomnak azt mondtam itthon maradsz és mostantól addig nem mész iskolába amíg én nem látom jónak. A tanulást tökéletesen így is meg lehet oldani persze nekem nehéz mert rávenni egy kamaszt azért nem egy fáklyás menet. A fiam sem jár már óvodába. Nekem szerencsém van mert most megtehetem. De próbáljon meg mindenki aki tud kevesebbet "mozogni" és tartsa be a szabályokat. Mindannyiunk érdeke, hogy nyáron már ez csak egy rossz emlék legyen és minden jól működjön. Most láthatjuk milyen értékes a szabadság a szabad döntés ereje, amikor nincs egy láthatatlan ellenség ami kalodába zár minket. Mindenkinek jó egészséget kívánok! #vigyázzunkegymásra - írta a posztban Liptai Claudia