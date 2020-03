Puskás Peti és szerelme, Dallos Bogi úgy döntött, otthon maradnak. Ők ezzel próbálják meg megállítani a koronavírus terjedését: hiszen, ha nem kapják el, nem is adhatják tovább. Egy igen hosszú és megfontolandó posztban jelentették be a hírt:

Kedves szeretteink, barátaink, követőink! Az elmúlt hetek és legfőképpen napok eseményei miatt úgy döntöttünk (ugyan a múlthéten már munkalehetőségeink nagy része lemondásra került), hogy szüleink, nagyszüleink, közösségeink, szeretett országunk és magunk érdekében is lemondjuk a további munkáinkat, elfoglaltságainkat, szabadidős programjainkat és itthon maradunk, amíg a felelős intézmények és szakemberek nem adnak ellenkező ajánlást, vagy nem igénylik a civilek segítségét. Természetesen, ha a szükség megkívánja vagy idősebb társunk segítségre szorul, állunk rendelkezésre, de addig is arra kérünk titeket is, hogy vegyétek komolyan és tartsátok be a megelőző intézkedéseket, ne terjesszetek álhíreket, vigyázzatok és legyetek egymás segítségére akár azzal, hogy otthon maradtok, ha az élethelyzetetek megengedi - írja Peti.