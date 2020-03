Zimány Linda nagyon szeretné megtalálni azt a férfit, akitől gyermeke születhet, és akivel élete végéig együtt fog maradni, mivel a válás olyan dolog a számára, melytől távol kívánja tartani magát.

Nem egyszerű a helyzet, mert be kell vallanom, férfinak kell lennie annak a talpán, akit én választok. Sokszor megkapom, hogy túl magasan van a léc, de én hallani sem akarok válásról! Egyet már megúsztam azzal, hogy nem alkudtam meg, és a döntésem mellett továbbra is kitartok. Én azt a férfit keresem, akivel majd leélem az életem, aki mellett megöregszem. Igazi társat szeretnék, esküvőt és gyereket, méghozzá ebben a hagyományos sorrendben. Gyerekkoromban azt mondtam, hogy 35 évesen nekem már lesz gyerekem, szerintem én ezt be fogom vonzani. Az elmúlt két év a befelé fordulásról szólt, de most végre nyitok, és szerintem már idén megtalálom azt az embert, akire vágyom – mondta el a Blikknek Linda.