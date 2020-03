A sikeres énekesnő a Sláger FM műsorában mesélt arról, miképpen indult a karrierje.

Keresztes Ildikót az egész ország ismeri, azonban tini lány korában, amikor élsportolóként élte a mindennapjait, nem igazán volt egyértelmű számára, hogy egyszer énekesnő lesz.

„Mindig az értékekben hittem, persze ez nem azt jelenti, hogy nem követtem el hibákat. Csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Embertelen módon szeretem azt, amit csinálok, hiszek benne. Válogatott sportoló voltam, a sport megtanított rengeteg mindenre. Kitartás, hit, amit onnan hozok: az életem minden területén hasznosítom ezeket azóta is"- kezdte mesélni.

Azt is elárulta, hogy a Költő visszatér című rockoperába, ahol az egész karrierje kezdődött véletlenül került be, majd utána gyorsan javította magát: nincsenek véletlenek. Gyorsan be kellett ugrania egy duettre, ő pedig azonnal elvállalta.

"Éjszaka hívtak fel, hogy felénekelném-e én a dalt. Megcsináltam, majd ez a dal lement a Zenebutikban, amire mindenki felkapta fejét, hogy új magyar rockopera készül. A hangomra is felfigyeltek, főszerepet kaptam a darabban"- emlékezett vissza.

Attől kezdve, pedig példaképeivel dolgazhatott, mint Varga Miklós és Nagy Feró.