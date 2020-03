Az egykori luxusfeleség is beállt azon sztárok csoportjában, akik mernek beszélni a világjárvány következményeiről és globális hatásairól. Szerinte meg kell látni ebben a helyzetben is a pozitívumot.

„Mindenki lehetőséget kap ebben a csendben Önmagába nézni úgy igazán és mélyen."

- kezdte posztjában.

„Munka nincs, pénz nincs, a pazarló életmód most megszűnik létezni. Most derül ki igazán, ki kire számíthat, az emberek magukra maradva vajon segítik-e egymást, összetartanak, vagy még a bajban is tapossák tovább a másikat?!?! (...) Hogyan éltél eddig, s mi az, amire szíved legmélyén vágysz. Sokan fognak otthonról tanulni, dolgozni. Most talán erre is ráébrednek az emberek, hogy így is lehet, hiábavaló az állandó rohanás. A lélek próbája ez a nehéznek tűnő időszak, amikor eldől, hogy ki merre folytatja Útját."