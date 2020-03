A sokak által istenített sorozat: a Trónok harca megálmodója, George R. R. Martin is önkéntes karanténba vonult. Ezzel a jó hírrel szolgált a rajongóinak.

George R. R. Martin Új-Mexikóban vonult karanténba asszisztensével, miután lemondta minden programját. Viszont boldogító fejleményt osztott meg blogján rajongóival a Trónok harca regénysorozat írója. Mégpedig azt, hogy be tudja fejezni, a várva várt The Winds of Winter, magyar címén A tél szele című regényét - írta blogján.