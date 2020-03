Staller Ilona, azaz Ciccolina nevével nem először éltek vissza, de most jogos a felháborodása. Nem akármilyen lejárató dal készült róla az Eurovíziós Dalfesztiválra.

Erika Vikman, a csupán 27 éves énekesnő képviseli Finn országot idén, a Rotterdamban megrendezésre kerülő Eurovíziós Dalfesztiválon. A finn énekes hatalmas népszerűségre tett szert Ciccolina című dalával, aminek dalszövege meglehetősen botrányos. A pornódíva külsejét is lemásolta, olyan virágos fejdíszt viselt a színpadon, amely Cicccolina védjegye - írta a Ripost.

"Először megdöbbentem, majd felháborodtam, amikor megláttam ezt az énekesnőt. Eddig még csak nem is hallott róla senki, most meg az én nevemmel és a külsőmmel akar világszerte befutni? Elhatároztam, ezt nem hagyom annyiban. Azonnal szóltam az ügyvédemnek, Luca Di Carlónak, aki már írt is egy hivatalos levelet a hölgy menedzserének" – írta Ciccolina.