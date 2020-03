A barbadosi énekesnő is felvette a küzdelmet a koronavírussal, Fenty beauty nevű cége most kézfertőtlenítőt gyárt.

Rihanna Fenty beauty nevű cége mától nem csak kozmetikumokat és parfümöket gyárt, hanem kézfertőtlenítőket is, melyeket felajánlanak a franciaországi kórházaknak. Partnere a Moët Hennessy Louis Vuitton is felvette a harcot a koronavírussal, gyártósorain nem kozmetikumok és illatszerek készülnek most: hétfőtől víz-alkohol gélt állítanak elő az egészségügynek.