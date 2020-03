Hosszú ideje várt Debreczeni Zita és Gianni arra, hogy kisbabájuk lehessen, ráadásul nem rég kiderült, hogy kisfiút vagy kislányt hord-e a gyönyörű modellből lett fotós a szíve alatt . Zita rendkívül energikus és vidám kismama, ami remekül látszik legújabb képén is, kerekedő pocakja mellett.

Az életünk most lelassul és bizonytalan minden, de egy dolog biztos, hogy ő fejlődik tovább a pocakomban bármi is történik körülöttünk! Napról napra változik és vele változom én is! Még mindig hihetetlen, hogy ez velünk történik pedig úgy látom a változás már szemmel látható! - írta a képhez Zita.