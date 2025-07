A walesiek ellopták a show-t Wimbledonban: Katalin hercegné és Vilmos herceg a gyerekeikkel mentek a döntőre, de egyvalaki hiányzott

György herceg és Sarolta hercegnő elegánsan felöltöztek a nagy napra, és udvariasan köszöntötték a szervezőket. A gyerekek imádják a teniszt, így minden bizonnyal hatalmas élmény nekik, hogy láthatják a Carlos Alcaraz és Jannik Sinner összecsapását a Centre Courton, a wimbledoni tenisztorna férfi döntőjén. A kis Lajos azonban hiányzott, ő valószínűleg még nem tudna nyugodtan végigülni egy hosszú teniszmérkőzést.

Így érkezett meg Katalin hercegné, Vilmos herceg és gyerekeik Wimbledonba - A kis Lajos nem volt ott

Forrás: WireImage

A hercegné csinos, kék ruhában jelent meg, míg férje, Vilmos herceg világos nadrágot és elegáns, sötétkék zakót viselt. Katalin hercegné, aki 2016 óta az All England Lawn Tennis Club védnöke, ezúttal is viselte Wimbledon ikonikus brossát, amelyet még II. Erzsébet királynőtől kapott. A kiegészítő nem csupán dísz, hanem a királyi pártfogás szimbóluma is.

Wimbledon 2025: Katalin hercegné a női döntőt is végignézte

Hatalmas taps fogadta Katalin hercegnét, amikor július 12-én, szombaton megjelent a wimbledoni tenisztrona női döntőjén. A hercegné megjelenés most is, mint mindig kifogástalan volt: egy krémszínű, magasnyakú, öves felsőrészt és lágy esésű szoknyát viselt, szerttjét pedig egy Anya Hindmarch táskával tett teljessé.