Április 20-án érkezik az új évad, melyben nem csak Vasvári Vivien, Köllő Babett és Csősz Bogi luxuséletét kísérhetjük figyelemmel, hanem új, polgárpukkasztó szereplők felbukkanására is lehet számítani.

A Feleségek luxuskivitelben az amerikai Real Housewives magyar verziója, amelyben a szórakoztató hölgyek most nem csak balhézni fognak, hanem a jelenlegi egészségügyi krízisre is reagálnak majd. Fontos hozzátenni, hogy státuszuknak köszönhetően számos jótékonysági kezdeményezést is támogatnak.