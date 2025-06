Barbra Streisand megdöbbentő szexvallomása: így emlékszik a Warren Beattyvel töltött éjszakára

A New Yorkernek adott interjúban a legendás színésznő és énekesnő, Barbra Streisand meglepő részletet osztott meg fiatalkori szerelméről, a sármos Warren Beattyről. A vallomás, amelyet korábban már megpendített memoárjában is sokakban újabb kérdéseket vet fel.

Warren Beatty és Barbra Streisand

Forrás: FilmMagic

„Tudom, hogy egy ágyban aludtam vele” – Barbra Streisand nem mindennapi vallomása

Barbra Streisand egy friss interjújában részletesen beszélt fiatalkori kapcsolatáról Warren Beattyvel. A 83 éves művésznő megerősítette: „Tudom, hogy egy ágyban aludtam vele, de nem emlékszem, hogy volt-e behatolás.”

Barbra Straisand akkor is kitartott az állítása mellett, amikor a riporter hitetlenkedni kezdett: „Istenre esküszöm, nem tudom. Vannak bizonyos dolgok, amiket blokkolok.”

A nyilatkozatnak előzménye is volt: a 2023-ban megjelent My Name Is Barbra című önéletrajzi könyvében már utalt arra a színésznő, hogy volt köztük valami Beattyvel, de már akkor is ködösített. Annyit írt a férfiról, a nők már akkor a lábai előtt hevertek.

Warren Beatty és Barbra Streisand kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza

Streisand elmondása szerint 15 évesen találkozott először Beatty-vel, aki akkor körülbelül 21 lehetett. A Clinton Playhouse nevű connecticuti színházban dolgoztak együtt, ahol a fiatal Barbra már akkor lenyűgözve figyelte a színészt.

„Minden évben felhív a születésnapomon, csodálatos beszélgetéseink vannak az életünkről, a gyerekeinkről” – tette hozzá Streisand, kiemelve, hogy a barátságuk a mai napig tart.

A memoárban egy 1977-es Playboy-interjút is felidézett, amelyben megkérdezték, volt-e romantikus kapcsolata Beatty-vel. „Azt válaszoltam könnyedén, hogy: »Az egyik kalandom.« Csak úgy bedobtam a választ, nagyvilági nőt játszva” – írta Streisand.

Bár a színésznő és az Oscar-díjas színész soha nem vállalták hivatalosan kapcsolatukat, kettejük viszonya mindig is pletykák tárgyát képezte.

Streisand 1998 óta házas, férje James Brolin, akivel közös gyermekük nincs. Warren Beatty 1992-ben vette feleségül Annette Beninget, akivel négy gyermeket nevelnek: Stephen Ira, Benjamin, Isabel és Ella Beattyt.