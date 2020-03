Kulcsár Edina napjai úgy is nagyon sűrűek, hogy alig mozdulnak ki otthonról.

Csökkent Kulcsár Edina aktivitása, már a közösségi oldalakon. Az egykori modell úgy érezte, el kell mondania követőinek, hogy miért "tűnt el".

"Egy kicsit eltűntem. Én már belekényelmesedtem ebbe a jelenlegi helyzetbe. Minden egyes percet igyekszem kihasználni a kisfiammal, Medivel és a férjemmel, Csutival. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én konkrétan azt érzem egy-egy napom végén, hogy nem jutottam a reggel általam kitűzött teednőim végére. Ez nyilván azért van, mert Medox mellett nem lehet unatkozni. Látnotok kellene egy-egy napunkat. Nagyon viccesek, bár ekkora pocakkal, őszintén szólva, már nehezen tudok békaügetésben ugrálni a gyereknek, amit egyébként nagyon élvez. Én azért még próbálkozom és rendszeresen hülyét is csinálok magamból előtte, hogy ő azon jókat kacagjon.

Nyugi, azért tanulunk is. Jövőhéten prezentáljuk a számok ismeretét is. ( Bár ezt még meglátjuk. )

~ Medike alszik, Csuti a háttérben dolgozik, kész a rakottkrumpli és sül egy kis sajtos rúd is. ~" - írta Edina.