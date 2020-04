Tupac ShakurA rapper halálát még ma is nagyon sok összeesküvés-elmélet övezi, sokan azt hiszik, valójában csak megrendezte. Ehhez talán az is hozzájárul, hogy ő is előre jelezte, hogy meg fog halni, és azt is, hogy hogyan. Az egyik dalának szövegében a következőket rappelte: „Lelőttek, meggyilkoltak, elmondhatom hogyan történt, szóról szóra". Egy interjúban pedig, amikor a jövőjéről kérdezték azt mondta, valószínűleg a temetőben lesz majd. A vég pedig éppen úgy érte, ahogy azt megjósolta: lelőtték, bár sokan nem hiszik el, hogy tényleg megtörtént.

John LennonA zenész távozása mindenkit sokkolt, az egész világ hitetlenkedve állt a hír előtt, pedig úgy tűnik, John Lennon sejtette, hogy mi lesz a vége. Habár nem volt olyan egyértelmű, mint Tuapc Shakur, de sorai egyértelműen arra utalnak, érezte, hogy élete nem tarthat sokáig. Nem sokkal a halála előtt rögzítette a Borrowed Time című számát, amelyben arról énekel, hogy kölcsönzött időben él anélkül, hogy gondolna a holnapra. Mint tudjuk, John Lennont saját háza előtt lőtték le.

Kurt CobainA legendás zenész már egészen fiatalon tudta, hogy mit akar az életétől, és azt is, hogyan lesz majd vége. Mindössze 14 éves volt, amikor az egyik osztálytársának felvázolta a jövőjét. Elmondta, hogy egy hatalmas szupersztár lesz, zenész. Hihetetlenül sok pénze lesz, és a csúcson fog végezni magával. És sajnos valójában is ez történt. Kurt Cobain elképesztően sikeres lett, 1994. április 5-én Cobain máig tisztázatlan körülmények között seattle-i házának garázspadlásán öngyilkos lett. A holttestre csak három nappal később talált rá egy villanyszerelő.

Jim MorrisonHátborzongató módon közölte előre barátjával Jim Morrison, hogy meg fog halni, miután Janis Joplin és Jimi Hendrix csatlakoztak a 27-esek klubjához, a Club 27-hez, vagyis azokhoz a rock- és blueszenészekhez, akik 27 éves korukban, gyakran rejtélyes körülmények között elhunytak. A zenész és barátja együtt ittak, amikor Jim csak annyit mondott: „Te most éppen a hármas számúval iszol". Igaza lett. 1971. július 3-án halt meg Párizsban, a fürdőkádjában találtak rá.