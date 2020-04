Az utolsó képen köszöntet mondtak követőiknek, hogy támogatták őket, illetve a képhez mellékelt szövegben bizakodó szavakkal reagáltak a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre.

„Mindannyian érezzük azt, hogy a világ most nagyon törékenynek tűnik. De abban is bízunk, hogy minden embernek meglesz a lehetősége arra, hogy változtasson ezen. Együtt felül tudunk emelkedni ezen. A legfontosabb most a világ egészsége és jóléte, valamint az, hogy megoldást találjunk a legégetőbb kérdésekre, amelyek a járvánnyal kapcsolatosak. Mindannyian megtaláljuk azt a szerepet, amit a globális járvány közepette ránk írtak. Összpontosítanunk kell erre a fejezetre, hogy megértsük, miként tudunk a legjobban a világ hasznára válni" – írták a posztban.

A pár valószínűleg hamarosan elindítja a saját oldalát, bár valószínűbb, hogy ezt a fiókot nevezik át, ugyanis a királyi (royal) szót nem használhatják a jövőben.