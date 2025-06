Az anyja halálát okozó baleset helyszínén felejtették Mariska Hargitayt — Az ülés alá szorulva, anyja holttestével maga mellet várta a segítséget

Amikor Mariska Hargitay úgy döntött, hogy dokumentumfilmet készít édesanyjáról, tudta, hogy elkerülhetetlen, hogy a saját életébe is betekintést engedjen. A My Mom Jayne című filmet, amely a színésznő rendezői debütálása, a Tribeca Fesztivál keretében mutatták be június 13-án a New York-i Carnegie Hallban. A filmben a 61 éves Mariska a bátyjával, Zoltánnal folytatott beszélgetés során tudja meg, hogy véletlenül ott felejtették annak az autóbalesetnek a helyszínén, amelyben 1967-ben meghalt az édesanyjuk, Jayne Mansfield.

Mariska Hargitay az édesanyjáról, Jayne Mansfiledről készített filmet

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mariska Hargitay hároméves volt, amikor egy pillanat alatt félárván maradt

„Gyakran gondolkodom azon, hogy miért nem maradt velünk a hátsó ülésen? De emlékszem, hogy megvigasztalt, és azt mondta, hogy minden rendben lesz. Húsz perc- fél órával később hallottam, ahogy hangosan sikít, és vége volt" — meséli elérzékenyülve Zoltán a film egyik jelenetében, felidézve, hogy Jayne Mansfield az akkori barátjával, Sam Brodyval veszekedett, és úgy döntött, hogy előre ül, amíg a gyerekek hátul alszanak.

Mariska legidősebb bátyja, Mickey Hargitay Jr. visszaemlékezett mi történt, amikor egy autóban ébredt fel egy szőke hajú nővel, aki segített megmenteni a gyerekeket.

„Úgy éreztem, mintha nem mozdulna a bőröm, mert mindenem véres volt” — emlékszik vissza, hozzátéve, hogy azt hitte, Mansfieldet látja az anyósülésen, de amikor az a nő megfordult, hogy megnézze a fiúkat, rájött, hogy nem az anyja az.

Marika hiányát Zoltán vette észre: miután felébredt az autóban, körülnézett, és rájött, hogy a kishúga nincs ott. Megkérdezte, hogy hol van, amiből a felnőttek rájöttek, hogy hiányzik a balesetben érintett harmadik gyerek. A helyszínre visszatérve az akkor még csak 3 éves Mariskát kihúzták a roncsból, ahol fejsérüléssel, az anyósülés alá szorulva találták meg.

Mariska, akit testvéreivel együtt apjuk, Mickey Hargitay nevelt fel, azt is elárulta a filmben, hogy biológiai apja egy Nelson Sardelli nevű férfi.

A még élő, kilencvenes éveiben járó Sardelli csatlakozott Mariskához a New York-i premieren, ahogy Mariska testvérei, Giovanna és Pietra Sardelli, valamint legidősebb nővére, Jayne Marie Mansfield is jelen volt.