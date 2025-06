Megdöbbentő anyagot találtak a babák hajában − Ez a felfedezés mindenkit meglepett

A hajunk megjelenésünk egyik legfontosabb eleme. Nem véletlen tehát, hogy képesek vagyunk órákat ülni a fodrásznál, vagy még a reggeli kapkodás közepette is hosszú időt eltölteni a tükör előtt a tökéletes frizura elkészítésével. De vajon mennyire ismerjük igazán a hajunkat? Mutatunk most 4 furcsa tényt, amiről valószínűleg eddig te sem hallottál még.

A haj titkai, amikről eddig még lehet, hogy nem hallottál.

Forrás: Shutterstock/Stanislaw1999

4 hajjal kapcsolatos bizarr tény

Tudtad, hogy egyetlen hajszál akár 100 grammnyi súlyt is elbír? Ez azt jelenti, hogy elméletileg a teljes hajkoronád akár két elefántot is meg tudna emelni! Ami pedig igazán hátborzongató: a haj még a halál után is növekedhet egy darabig. De következzenek most olyan hajmeresztő érdekességek, amiken lehet, hogy te is meglepődsz majd!

1. Az emberi haj gyakorlatilag elpusztíthatatlan

Bár a haj villámgyorsan ég, viszont gyakorlatilag sose bomlik le. Ráadásul számos savnak és maró vegyi anyagnak is ellenáll ezért is található meg gyakran szinte érintetlenül ősi sírokban vagy akár múmiákon is.