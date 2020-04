Két és fél hét múlva indul a Feleségek luxuskivitelben következő évada. Smaltig Dalmát már nem láthatjuk a képernyőn, Köllő Babett, Polgár Tünde és Csősz Bogi viszont igent mondtak a folytatásra.

Az új évadban már ők számítanak szó szerinti luxusfeleségnek, ugyanis már csak ők élnek házasságban.

Köllő Babettről kiderül, hogy tovább szeretne lépni a karrierjében, Tünde élete pedig fia továbbtanulása körül forog. Bogi és férje a gyerekvállaláson törik a fejüket, Yvonne Dederick és Vasvári Vivi pedig azon vannak, hogy válásuk után újra megtalálják a boldogságot.

A két új szereplő, Nagy Noémi és Molnár Nikolett nem sok dologban hasonlítanak, azonban két dologban igen: egyikük sem házas és mindketten sikeres üzletasszonyok.

Noémi mintha csak a Született Feleségekből lépett volna ki, bár jelenleg nem feleség, gyermeke apukájával már évekkel ezelőtt elváltak. Jelenlegi párjával 3 éve élnek együtt, Gergőt pedig kisfia, Dimi is nagyon szereti. Van egy saját ruhamárkája, a Prieston, amellyel nemcsak itthon ért el sikereket, de New Yorkban, Ausztriában és Rómában is voltak bemutatói. Nemcsak ruhamárkája, de saját táskakollekciója is van, a tervezés mellett pedig komoly üzletasszony: szoftvereket fejleszt, valamint enteriőr designerként több száz fős lakóparkokat rendez be, ahol először a technika segítségével, egy VR-es programmal tervezi meg a lakások berendezését. Noémi büszke arra, hogy mindent, amit elért, saját magának köszönheti, és nem mástól kapta. - olvasható a Viasat3 honlapján.

A másik új szereplő, Molnár Nikolett, vagyis Nini bizonyos szempontból a kakukktojás a csapatban, hiszen még nem feleség, mi több, jelenleg szingli. Nem szeretne sokáig egyedül maradni, de nem azért akar férjhez menni, hogy valaki megteremtse számára a jólétet, hiszen ő maga is jómódú. Apukája a példaképe, aki rengeteget dolgozott azért, hogy mindenük meglegyen, és hogy Nini, valamint testvére is jó iskolákba járhassanak. Nini külföldön élt egy ideig, lehetősége volt Londonban és Floridában is tanulni, emellett pedig modellként is sokat utazott. Soha nem akart csak lábat lógatni, így kitalálta a saját táskamárkáját, amit egyetemista évei óta fejleszt, és amelynek nemrég nyílt meg az új üzlete a Váci utcában. Szókimondó, imádja, ha történik valami, és nem nagyon érdekli mások véleménye.