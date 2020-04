A koronavírus-járvány miatt nincs elég önkéntes Jon Bon Jovi jótékonysági éttermében, a sztár viszont nem akarta lehúzni a rolót, ezért mosogatónak állt. Az énekes egy dalt is írt a jelenlegi helyzetről, melynek címe: "If you can't do what you do.. do what you can", ami nagyjából annyit tesz, hogy ha nem tudjuk tenni a dolgunkat, akkor végezzük el azt, amit tudunk.