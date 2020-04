Kamarás Iván a koronavírus-járvány idején is támogatja rászorulókat. Az SOS Gyermekfalvak alapítványnál most rendkívül nehéz a helyzet, hiszen van olyan nevelőszülő, aki 4-6 gyermeket nevel. Értük állt most ki Iván, és egy Facebook posztjában arra buzdítja az embereket, hogy segítsenek. Egy ebéd ára is hatalmas támogatás lehet nekik.