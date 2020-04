Enrique Iglesias és Anna Kournikova három gyermeket nevelnek: az ikrek, Lucy és Nicholas 2017-ben születtek, a család legfiatalabb tagja, Masha pedig idén januárban.

Az énekes nem sok fotót osztott meg eddig a kislányról, most viszont egy tündéri videót töltött fel róla. A felvételen a kis Mashát édesapja a Fun zenekar We Are Young című slágerére "táncoltatja" az ölében.